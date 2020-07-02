Мишустин: голосование по поправкам подтвердило поддержку предложенного Путиным курса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что итоги голосования по поправкам в конституцию усиливают персональную ответственность чиновников и ставят перед кабмином новые задачи. Об этом он сказал, открывая заседание правительства РФ.

"Вчерашнее голосование по поправкам в конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы", - отметил глава кабмина.

"Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание", - заключил он.

По данным ЦИК России после обработки всех бюллетеней, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов велся по всем семи дням голосования.