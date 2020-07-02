ЦИК признал голосование по Конституции России состоявшимся. Итоги опубликуют 3 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ состоялось, ЦИК РФ не располагает информацией о фактах, которые могли бы повлиять на имеющийся результат. Об этом заявила в четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждаются итоги голосования.

"Сейчас уже можно сказать, даже до подведения официальных итогов: общероссийское голосование состоялось, на текущий момент нам неизвестно о каких-либо случаях, которые могут хоть в какой-то мере повлиять на тот результат, который мы сейчас видим с вами вместе", - подчеркнула она.

ЦИК намерен в пятницу, 3 июля, подвести официальные итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

"Мы это сделаем завтра, мы даем возможность нашим комиссиям сегодня, если поступят какие-то жалобы, вовремя все рассмотреть, разобраться, подвести итоги, доставить нам все документы, которые положены, чтобы мы могли завтра спокойно подвести официально итоги голосования", - проинформировала она.

При этом итоги голосования по внесению изменений в Конституцию РФ были полностью отменены на одном участке для голосования - в районе Раменки в Москве.

"По имеющейся по состоянию на 2 июля информации, в одном субъекте РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены итоги на одном участке в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление", - проинформировала она.

Памфилова уточнила, что речь идет об участке для голосования номер 2783 в районе Раменки города Москвы, где "был зафиксирован вброс председателем участковой комиссии бюллетеней для голосования".

Голосование в онлайне

Более 1 млн россиян проголосовали по поправкам к конституции электронным дистанционным способом.

"Электронным дистанционным способом проголосовали 1 млн 100 тыс. человек, жителей двух субъектов РФ - Москвы и Нижегородской области. Или около двух процентов от числа проголосовавших до дня голосования [1 июля]", - сказала Памфилова, уточнив, что до 1 июля проголосовали более 58 млн человек.