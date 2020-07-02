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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки к конституции в Новгородской области поддержали 71,44% проголосовавших

Против высказались 27,51% проголосовавших

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ одобрили 71,44% участников голосования в Новгородской области. Об этом свидетельствуют данные по итогам обработки 100% протоколов в регионе, обнародованные в информационном центре ЦИК России.

Против высказались 27,51% проголосовавших.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, порог явки не установлен.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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