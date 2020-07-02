В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии Путину

"Однозначно [в Кремле] считают триумфом [итоги голосования по поправкам к конституции]. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту [РФ Владимиру] Путину", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его мнению, "легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок". "Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, которые на сегодняшний день уже отфиксированы, было спрогнозировать очень сложно", - признался представитель Кремля.

Говоря о плане реализации изменений, за которые проголосовали россияне, пресс-секретарь главы государства отметил, что "это вопрос будущего страны, ближайшего будущего страны". Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. "Сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменениям в конституции, конечно, это станет фундаментом для лучшего будущего нашей страны", - уверен Песков.

Он не дал ответа на вопрос, какие реформы начнутся в первую очередь. "Безусловно, это потребует и законодательных инициатив, поэтому впереди предстоит работа", - пояснил он.

Поздравления лидеров

Он также рассказал, что Путин в четверг провел ряд телефонных разговоров с иностранными лидерами, в ходе которых его поздравили с успешными итогами голосования. "Сегодня весьма интенсивный трафик международных телефонных разговоров у президента", - сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что состоялся такой контакт с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "И отдельные были телефонные разговоры с президентами Узбекистана [Шавкатом Мирзиёевым], Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым], Таджикистана [Эмомали Рахмоном] и Азербайджана [Ильхамом Алиевым]", - сказал Песков. По его словам, "в первую очередь, конечно, речь шла о поздравлении Владимира Путина с завершившимся вчера успешным голосованием".

Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонные разговоры состоялись по инициативе зарубежных лидеров. "Лидеры стран СНГ тепло поздравили Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Отмечалось, что его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом курса на социально-экономическое развитие страны и упрочение российской государственности. Высказаны пожелания благополучия и процветания российскому народу", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

В Кремле отметили, что в ходе бесед Путина с коллегами по СНГ затрагивались также актуальные вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, "включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования по поправкам в конституцию, которое завершилось 1 июля. По данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Как сообщала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова, общая явка на голосовании составила 65%.