МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Кремль не будет разбираться с регионами, где была низкая явка на голосовании по поправкам к конституции.

"Нет, об этом не может быть и речи", - ответил представитель Кремля в четверг на вопрос журналистов, будет ли администрация главы государства устраивать "разбор полетов" регионам, продемонстрировавшим низкую явку на голосовании по поправкам к конституции.

"Никакой заказной явки или заказного результата нет и не было", - заявил Песков.

"Наоборот, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, - предельная чистота и транспорентность голосования", - подчеркнул представитель Кремля.

Голосование в НАО

На результаты голосования по поправкам к конституции в Ненецком автономном округе (НАО) могло повлиять обсуждение возможного объединения этого региона с Архангельской областью. Об этом заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные о том, что почти 56% жителей НАО проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.

"На такие результаты оказали влияние различные факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат", - сказал он.

При этом Песков подтвердил предположение одного из журналистов о том, что Кремль не расценивает такой результат как демонстрацию недоверия президенту РФ. "Да, [не расцениваем]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля указал, что "если проецировать это на общее количество избирателей по стране, то, количество избирателей, которые голосовали против в НАО, весьма и весьма незначительно". "Это позиция, которую заняли эти люди. И хотя они в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право, в этом и суть голосования", - добавил Песков.