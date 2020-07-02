МИД РФ: размещение ракет США в Азии приведет к усилению военного диалога Москвы и Пекина

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Азии приведет к более тесной координации Москвы и Пекина в оборонной сфере. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"США не скрывают, что выход из ДРСМД позволяет им разместить в Азии ранее запрещенные этим договором ракеты. Я не исключаю, что это было главной целью выхода Соединенных Штатов из данного договора, - сказал он. - Если это так, то тогда, разместив наземные ракеты средней и меньшей дальности в АТР, американцы создадут, по сути, симметричные угрозы и риски и для России, и для Китая. Тем самым получается, в пику собственным попыткам разобщить наши страны они будут только подталкивать нас к укреплению взаимодействия и более тесной координации в оборонной сфере".

Замглавы МИД РФ отметил, что на Западе появляются вбросы в медийное пространство касательно якобы присутствующего у России беспокойства в связи с военными планами Китая, а также предполагаемой обеспокоенности Пекина относительно подобных намерений Москвы.

"Не требуется каких-то особенных аналитических способностей, чтобы сделать правильный вывод о том, какие цели преследует подобные попытки. Это совершенно очевидное стремление вбить клин в отношения между Россией и Китаем. Понятно, что стратегическое партнерство между нашими странами не вписывается в планы тех, кто провозгласил переход к эпохе соперничества великих держав и обозначил намерение в нем победить", - подчеркнул дипломат.