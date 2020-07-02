Матвиенко: нужно понять причины, по которым часть россиян проголосовала против поправок

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо понять причины, по которым часть россиян проголосовали против поправок в конституцию, и сделать из этого выводы.

"Я хотела бы сегодня поблагодарить всех россиян, кто принял участие в голосовании, за их гражданскую позицию: тех, кто был за, и тех, кто против. Тех, кто [проголосовал] против, надо услышать, надо понять причины, надо сделать выводы", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

Спикер СФ добавила, что подавляющее большинство россиян, проголосовав за поправки, обеспечили легитимность предложенных изменений.

Длительное голосование

Общероссийское голосование по изменениям в конституции, проведенное в течение нескольких дней, положительно сказалось на явке, заявила Валентина Матвиенко.

"Обеспечению высокой явки способствовала, конечно же, очень четкая организация процедуры голосования. В первую очередь, были созданы условия, чтобы гражданам было удобно голосовать и чтобы это голосование было абсолютно безопасным. Предложены разные форматы. Растянутое во времени голосование. Безусловно, это сыграло свою положительную роль", - отметила она.

По словам политика, Государственная дума и Совет Федерации будут работать над внесением изменений примерно в 90 законов после одобрения россиянами поправок к конституции.

"Предварительно, мы считаем, что это будет порядка 90 законов, над которыми будут работать и Государственная дума, и Совет Федерации, не откладывая. Важно, чтобы как можно быстрее все поправки, внесенные в конституцию, вступили в действие", - сказала Матвиенко.