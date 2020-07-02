Володин: рекордная поддержка поправок к конституции говорит о консолидации общества

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Явка и высокий уровень поддержки поправок к конституции свидетельствуют о консолидации российского общества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"И явка, и рекордная поддержка норм конституции говорят о многом - говорят о консолидации общества. И когда сегодня начинают рассуждать, а вот что это даст нашей стране - это даст развитие... Мы сегодня в этот этап вступаем", - сказал он в четверг в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ явилось, по сути дела, референдумом о доверии россиян президенту Владимиру Путину, считает Володин.

"Это, по сути, референдум о доверии ему. Поэтому после Путина - да, сегодня есть норма конституции - будет Путин. Но это будет его решение. Что же касается того, что он сделал для того, чтобы страна стала сильнее, безусловно, после принятия норм конституции есть возможность и в дальнейшем двигаться по этому пути", - сказал председатель Госдумы.