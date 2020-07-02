ЦИК назвал ошибкой показ данных голосования в Коми с 68,9% проголосовавшими "против"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что публикация предварительных результатов голосования в Республике Коми по итогам обработки 4,5% протоколов, в которой 68,9% были обозначены как проголосовавшие против, связана с технической ошибкой.

"По ситуации с отображением информации о предварительных итогах голосования по Республике Коми. Вчера при вводе 4,5% протоколов на информационном табло были размещены результаты 68,9% - "против" и 29,8% - "за". На тот момент в систему были введены лишь несколько протоколов участковых комиссий", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в четверг.

По ее словам, позже "указанные показатели поменялись местами, что вызвало вопросы у СМИ". "Данное обстоятельство связано с технической ошибкой при отображении данных на панель информационного центра. Все неполадки оперативно устранены", - отметила глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.