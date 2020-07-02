В МИД России надеются, что США поймут опасность конфликта с Китаем для всех стран

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны понять, чем чреват конфликт с Китаем не только для их двустороннего взаимодействия, но и для других стран. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Должен сказать, я надеюсь, что в Вашингтоне рано или поздно осознают, что конфликт между двумя влиятельными государствами, крупнейшими мировыми экономиками не на пользу ни этим государствам, ни всей нашей большой мировой деревне", - сказал он.

Моргулов подчеркнул, что нынешняя геополитическая ситуация и распределение сил отличается от периода холодной войны, категориями которой продолжают руководствоваться в США.

"Геополитическая ситуация сегодня в корне отличается от того, что было в период холодной войны, когда построение по трем сторонам треугольника рассматривалось как "два против одного". Сейчас эта арифметика не работает. Осложнение по любой из сторон треугольника не отвечает интересам ни одной из стран, входящих в него, да и мира в целом. Поэтому мы и продвигаем объединительную повестку дня", - отметил дипломат.

Касаясь ситуация вокруг Гонконга, замглавы МИД России подчеркнул, что Россия против любых внешних вмешательств. "Если мы все уважаем суверенитет и территориальную целостность КНР, я думаю, что в этом нет никаких сомнений, то тогда мы должны рассматривать ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая. Отсюда вытекает и наша позиция. Мы категорически против вмешательства извне в отношения между центральным правительством и одним из регионов страны", - сказал он.

Моргулов также отметил, что считает забавными упреки в недостатке демократии в Гонконге от тех, "кто правил колониальным Гонконгом почти 100 лет, но почему-то не использовал это время для того, чтобы ввести на этой территории прямые выборы, а присылал генерал-губернатора откуда-то далеко из-за морей и мало интересовался мнением местного населения".