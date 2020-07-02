В МИД РФ заявили, что проблемы между Индией и Китаем не мешают их сотрудничеству с Россией

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Имеющиеся проблемы в индо-китайских отношениях, включая пограничный конфликт, не мешают трехстороннему сотрудничеству Нью-Дели, Пекина и Москвы. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Как отметил Моргулов, показателен тот факт, что всего через неделю после инцидента на линии фактического контроля между Индией и Китаем состоялась успешная встреча министров иностранных дел в формате Россия - Индия - Китай (РИК). "Также конструктивно Индия и Китай продолжают вносить вклад в развитие сотрудничества и в рамках других, общих для наших трех стран форматов, таких как БРИКС или ШОС. Так что эти проблемы, которые, безусловно, есть в индийско-китайских отношениях, не мешают развитию нашего сотрудничества с Нью-Дели и Пекином в многостороннем формате", - сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что Индия и Китай способны найти решения возникающих между ними проблем на двусторонней основе без посредничества третьей стороны. "Часто задают вопрос, не стоит ли России вмешаться как другу и Индии, и Китая, выступить своего рода посредником в урегулировании этих разногласий. Но я думаю, что любое даже с добрыми намерениями вмешательство в такую тонкую материю, как пограничные вопросы, не только нецелесообразно, но и может даже серьезно навредить тем усилиям, которые Пекин и Нью-Дели самостоятельно принимают по выходу из сложившейся ситуации", - указал Моргулов.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли стычки между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. В Нью-Дели также утверждают, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.