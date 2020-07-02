Комиссия Совфеда даст оценку попыткам вмешательства извне в голосование по поправкам

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ намерена дать политическую оценку попыткам вмешательства извне в процесс голосования по конституции РФ и может рекомендовать внести изменения в законодательство по итогам обсуждения таких случаев. Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

"Комиссия планирует уже 6 июля заслушать отчет мониторинговой группы, дать политическую оценку этим событиям с точки зрения попыток вмешательства извне в суверенный конституционный процесс в РФ, запросить правовую оценку полученных нами данных у правоохранительных органов и внести результаты этой работы в ежегодный доклад комиссии для Совета Федерации", - сказал Климов.

"Не исключаю, что в результате обсуждения нами будут сделаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства. Это, естественно, необходимо будет сделать с максимальным учетом поддержанных народом конституционных изменений", - добавил он.

Сенатор напомнил, что ранее в комиссии была создана мониторинговая группа по выявлению признаков внешнего вмешательства в конституционный процесс за прошедшие пять месяцев (с момента начала работы над поправками). В ранее обнародованном заявлении от имени комиссии говорилось "об установленных попытках проведения провокаций" внутри страны "силами лиц, на которых Вашингтон и его соучастники решили сделать ставку в своем антироссийском плане".

В частности, комиссия упоминала такие виды вмешательства, как дезинформация россиян в связи с предстоящим голосованием по линии западных СМИ-иноагентов, массовое распространение фейков в социальных сетях и иными способами, подстрекательство к совершению противоправных деяний в связи с голосованием, включая фабрикацию нарушений избирательного законодательства, кибератаки, провокации несанкционированных уличных акций. "Прошедшие события подтвердили данные, поступавшие в мониторинговую группу комиссии", - отметил сенатор.

Вместе с тем, полагает глава комиссии СФ, "благодаря высокому уровню сознательности и ответственности большинства граждан России, своевременно принятым профилактическим мерам задуманный за рубежом антироссийский спектакль провалился де-факто и де-юре".

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.