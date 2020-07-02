В МИД РФ рассчитывают осенью провести встречу глав МИД ШОС в очном формате

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. В РФ рассчитывают, что переговоры министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут в очном формате осенью этого года. Об этом сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Перед саммитом [ШОС] мы хотим провести тоже, видимо, осенью встречу министров иностранных дел [организации], - сказал он. - Надеемся, что это удастся сделать в очном формате".

Моргулов допустил возможность проведения и других мероприятий в рамках ШОС, в том числе встречи секретарей Советов Безопасности стран - участниц организации и форум глав регионов.

"Вообще программа нашего председательства в ШОС предполагала, что эти встречи должны были проводиться в самых разных городах РФ - от Питера до Челябинска, от Сочи до Казани и многих других местах. Но, к сожалению, сейчас мы будем вносить коррективы в эти мероприятия", - указал высокопоставленный дипломат.

"Пока ориентируемся на то, что саммит пройдет в Санкт-Петербурге, как и планировалось", - добавил Моргулов.

Подготовка к саммиту

Моргулов отметил, что Россия продолжает вести активную подготовку к саммиту ШОС в Санкт-Петербурге, сроки проведения которого сдвинуты на осень из-за пандемии.

"Конечно, подготовка саммита ШОС - это главная наша задача на данный момент, и мы над этим активно работаем. <...> Мы сейчас работаем над содержательным наполнением Санкт-Петербургской декларации, которую представим на рассмотрение лидеров [стран ШОС]. Также планируем принять ряд заявлений по международным вопросам и некоторые экономические документы, которые тоже сейчас находятся в работе", - сказал он.

По словам Моргулова, решение о переносе саммита ШОС на осень получило поддержку со стороны всех стран - членов организации. "Опять-таки <...>, если [провести саммит осенью] позволит эпидемиологическая ситуация на пространстве ШОС, которая, к сожалению, остается сложной. Мы вынуждены это признать", - добавил замминистра.

Дипломат подчеркнул, что принятые странами ШОС ограничительные меры отражаются на практическом взаимодействии в рамках организации и на интенсивности контактов по линии министерств и ведомств. "На этом фоне, конечно, наша сейчас задача - скорректировать методы совместной работы. Тем более, <...> Россия сейчас председательствует в ШОС. Это исключительно сфера нашей ответственности - предложить партнерам какие-то новые методы совместной работы, чтобы не только сохранить, но и придать дополнительный импульс сотрудничеству в этот непростой период", - отметил Моргулов.

Как считает Моргулов, ШОС выдержала "испытание на прочность" и продемонстрировала способность адаптироваться к новым реалиям. "В онлайн-режиме проведены очень серьезные мероприятия: встреча министров иностранных дел, руководителей санитарно-эпидемиологических служб, туристских организаций, экспертов в сфере здравоохранения, транспорта, и финансов", - пояснил он.

Саммиты ШОС и БРИКС должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".

Вступление Монголии

Моргулов заявил, что Россия поддержит Монголию, если она примет решение стать полноправным участником ШОС.

"В Монголии ведется очень активная дискуссия о целесообразности обретения полноправного членства в ШОС. Есть как сторонники, так и противники такого решения, - сказал он. - Я никак не намерен влиять на выбор наших монгольских друзей, это их суверенное право, но хочу сказать, что если такое решение будет принято, то РФ, безусловно, поддержит это решение и, я думаю, все остальные участники ШОС будут рады видеть Монголию в рядах нашей большой шосовской семьи".

В настоящее время Монголия является государством-наблюдателем в ШОС.