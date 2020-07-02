Володин считает, что СССР не стало во многом по вине Горбачева

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Одной из причин развала СССР стало отсутствие у руководителя страны Михаила Горбачева понимания, насколько ответственна его должность. Такое мнение в четверг выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Комментируя состоявшееся голосование по поправкам к Конституции РФ, многие из которых были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным, Володин заметил, что глава государства многое сделал для укрепления страны.

"Мы помним, что было в 90-е, в 80-е. Была большая страна, Советский Союз, ее не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев. И во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало", - полагает спикер.

"У нас жизнь так устроена, что вспоминать плохое мы не любим, а стараемся ставить задачи, которые надо решать все более сложно и эффективно. Что касается вопросов истории, а она не такая далекая, мы помним, что было со страной", - продолжил он. Володин отметил, что сегодня Россия "входит в тройку самых мощных государств мира", ставится задача стать пятой мировой экономикой, "это все стало возможно" благодаря тому, что пост главы государства занимает Путин.

"Нужно признать, что Путин смог и страну объединить, и с войной покончить, и решить проблемы в экономике", - резюмировал спикер.