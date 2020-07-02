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Голосование по поправкам в конституцию
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Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в конституцию

При этом президент РФ заявил, что понимает тех, кто проголосовал против
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в конституцию.

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"Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать "спасибо вам большое" за поддержку и доверие", - заявил глава государства, открывая заседание оргкомитета "Победа".

При этом президент РФ заявил, что понимает тех, кто проголосовал против поправок в конституцию.

По его словам, власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие граждан, оказанное на голосовании по поправкам в конституцию.

Путин считает, что пока страна еще переживает стадию формирования, поэтому нуждается в стабильности. "После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, еще находится в стадии формирования, становления", - констатировал глава государства. По его мнению, "это касается всех аспектов жизни: и политической системы, и экономики". "Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку, нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов", - уверен Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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