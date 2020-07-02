В ЦИК заявили, что активность голосовавших по поправкам выше, чем на выборах последних лет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что активность участников общероссийского голосования по поправке к конституции была выше, чем избирателей на выборных кампаниях в последние годы.

"У нас большое количество голосующих, более 109 млн. Из них подавляющая часть, около 70%, приняли участие в голосовании. На моей памяти в последние годы такого активного участия в голосовании не было, мы видим, что люди пришли и сказали свое весомое "да", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в четверг.

По его словам, результат общероссийского голосования "подтверждает, что люди пришли осознанно и осознанно сделали свой выбор". "Напомню, что у нас поддержали поправки к конституции более 57 млн граждан, пришедших на избирательные участки. Это, на мой взгляд, убедительнейший результат поддержки тех предложений, которые президент оформил в виде поправок к конституции", - добавил Булаев.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.