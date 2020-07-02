Комиссия Госдумы обсудит материалы по фейкам о голосовании в иностранных СМИ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ на ближайшем заседании обсудит собранные Общественной палатой РФ материалы о недостоверных публикациях в иностранных СМИ, посвященных ходу общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Сегодня мы получили дополнительные материалы, которые мы намерены обсудить на комиссии <...> Достаточно много иностранных СМИ вбрасывали разного рода ложные сведения о голосовании, о людях, о путях голосования и его последствиях. Этим нельзя пренебрегать, нужно реагировать", - сказал он журналистам в четверг. Пискарев уточнил, что в числе таких СМИ - "Голос Америки" и "Радио Свобода" с подразделениями. Ранее комиссия проанализировала и направила в Генпрокуратуру РФ первую часть материалов о таких нарушениях, добавил депутат.

По словам главы экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александра Малькевича, в думскую комиссию передан перечень в 113 листов с "недостоверными, призванными сформировать общественное мнение" фейками, общее число таких публикаций за три недели превысило две сотни.

"За три недели вышло свыше 200 подобных публикаций, все эти материалы на 113 листах переданы для того, чтобы мы все вместе посмотрели: какие, возможно, существуют пробелы в законодательстве, которыми пользуются наши идеологические противники для того, чтобы манипулировать фактами, передергивая их", - рассказал Малькевич.