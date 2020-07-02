Захарова: причин ставить вопрос о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана нет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия считает необоснованным предложение США поставить в СБ ООН вопрос о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Объективные причины для постановки данного вопроса в Совете Безопасности ООН отсутствуют, - сказала она. - У США нет ни правовых, ни каких-либо иных оснований для использования полномочий Совбеза в своих узкоконъюнктурных целях".

"Мы считаем постановку вопроса о введении каких-либо дополнительных рестрикций в отношении Ирана не только не оправданной, но и контрпродуктивной с точки зрения перспектив сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - добавила дипломат.

Как отметила Захарова, для выхода из сложившейся непростой ситуации необходима консолидация как участников ядерной сделки, так и всего мирового сообщества в целях сохранения СВПД.