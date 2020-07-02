Более 144 тыс. россиян проголосовали за рубежом по поправкам в конституцию

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Почти 145 тыс. граждан России приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательных участках, организованных за рубежом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В условиях серьезных ограничений, вызванных предпринимаемыми в разных странах мира мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в голосовании принял участие 144 791 избиратель. По согласованию с территориальной избирательной комиссией проведено 42 выездных и досрочных голосований в местах компактного проживания россиян. В них приняли участие более 33 тыс. человек, в том числе сотрудники компаний, которые ведут масштабные строительства за рубежом, и военнослужащие российских баз", - сказала она.

Захарова указала, что 2 июля МИД РФ завершил прием копий протоколов из всех избирательных участков, которые были образованы за границей. "Всего в 140 странах мира было создано 254 избирательных участка. Избирательные комиссии возглавляли в том числе 39 послов и постпредов, 63 генеральных консула. Это свидетельствует о важности и актуальности поставленной задачи для наших загранучреждений. Действительно, министерство иностранных дел уделяло этому вопросу повышенное внимание", - отметила дипломат.