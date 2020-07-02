Глава Липецкой области избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Делегаты внеочередной конференции Липецкого регионального отделения партии "Единая Россия" большинством голосов избрали губернатора Игоря Артамонова секретарем отделения. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь Липецкого регионального отделения "Единой России" Елена Скребо.

"Делегаты внеочередной конференции на альтернативной основе тайным голосованием избрали секретаря реготделения партии. В выборах участвовали два кандидата, глава региона Игорь Артамонов и председатель Липецкого городского совета депутатов Александр Афанасьев. За Игоря Артамонова проголосовали 99% делегатов", - сказала Скребо.

Она уточнила, что глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вступил в партию "Единая Россия" 24 марта, тогда же стал исполнять полномочия секретаря регионального отделения партии. Как сообщала ранее пресс-служба правительства Липецкой области, Игорь Артамонов после вступления в партию заявил о готовности возглавить ее региональное отделение, он анонсировал в отделении обновление кадров и активизацию работы депутатов от партии всех уровней.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Липецкое региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло в мае 2019 года Артамонова, тогда беспартийного, своим кандидатом на выборы главы региона, в сентябре 2019 года он победил, набрав 67,28% голосов избирателей.