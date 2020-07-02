Кандидат от Партии роста подал документы в ЦИК Татарстана на выборы президента республики

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Председатель регионального отделения в Татарстане ВПП "Партия роста" Олег Коробченко подал документы в Центральную избирательную комиссию региона для выдвижения кандидатом в президенты республики на предстоящих выборах. Об этом в четверг сообщается на сайте Центризбиркома Татарстана.

"В ЦИК Республики Татарстан представила документы для выдвижения кандидата на должность президента Республики Татарстан политическая партия "Партия роста". В качестве кандидата выдвинут Олег Коробченко", - говорится в сообщении.

Ранее татарстанское региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру действующего президента Татарстана Рустама Минниханова на выборы главы республики. ЛДПР выдвинула кандидатом на пост президента Татарстана координатора реготделения партии Владимира Сурчилова.

В свою очередь, региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Татарстане выдвинуло председателя Совета реготделения Альмира Михеева, реготделение Партии роста в Татарстане выдвинуло кандидатуру Коробченко, региональное отделение "Коммунистов России" в Татарстане выдвинуло первого секретаря комитета Альфреда Валиева.

Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября текущего года.