Захарова: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана, а не талибам

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поставки вооружений из России в Афганистан шли только законному правительству республики, а не представителям движения "Талибан" (запрещено в РФ), как утверждают в США. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия поставляла вооружения только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно", - сказала Захарова.

"В таком контексте было бы уместно вспомнить об активно циркулировавшей в Афганистане информации относительно поддержки спецслужбами США боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) теми самыми вертолетами без опознавательных знаков, о которых мы говорили на брифингах года полтора-два назад", - добавила она.

Кроме того, дипломат указала на то, что госсекретарь США Майкл Помпео на встречах с российскими коллегами ни разу не поднимал этот вопрос.

В среду Помпео заявил на брифинге для журналистов, что Россия действует в Афганистане вопреки интересам США и якобы уже на протяжении десяти лет поставляет в страну стрелковое оружие, которое ставит под угрозу американских военнослужащих. Глава американской дипломатии также сказал, что многократно поднимал этот вопрос при контактах с российской стороной.