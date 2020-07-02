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Захарова: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана, а не талибам

Официальный представитель МИД РФ указала на то, что госсекретарь США Майкл Помпео на встречах с российскими коллегами "ни разу не поднимал этот вопрос"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поставки вооружений из России в Афганистан шли только законному правительству республики, а не представителям движения "Талибан" (запрещено в РФ), как утверждают в США. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Россия поставляла вооружения только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно", - сказала Захарова.

"В таком контексте было бы уместно вспомнить об активно циркулировавшей в Афганистане информации относительно поддержки спецслужбами США боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) теми самыми вертолетами без опознавательных знаков, о которых мы говорили на брифингах года полтора-два назад", - добавила она.

Кроме того, дипломат указала на то, что госсекретарь США Майкл Помпео на встречах с российскими коллегами ни разу не поднимал этот вопрос.

В среду Помпео заявил на брифинге для журналистов, что Россия действует в Афганистане вопреки интересам США и якобы уже на протяжении десяти лет поставляет в страну стрелковое оружие, которое ставит под угрозу американских военнослужащих. Глава американской дипломатии также сказал, что многократно поднимал этот вопрос при контактах с российской стороной.

Теги
АфганистанСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)
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