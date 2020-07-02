Захарова: Россия продолжит поддерживать усилия по национальному примирению в Венесуэле

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия намерена содействовать преодолению внутренних разногласий в Венесуэле и оказывать поддержку проведению диалога между политическими силами страны в дальнейшем. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии дня независимости Боливарианской Республики, который отмечается 5 июля.

"Правительству и народу Венесуэлы адресуем наилучшие пожелания в связи с этим замечательным днем", - сказала Захарова.

"Будем и далее оказывать всестороннее содействие венесуэльским друзьям, в том числе в интересах преодоления внутривенесуэльских разногласий через общенациональный инклюзивный диалог на основе принципов национального законодательства без деструктивного внешнего вмешательства", - отметила дипломат.

Она указала, что Венесуэла является стратегическим партнером России в Латинской Америке, и две страны связаны "давними узами дружбы и взаимопонимания". По ее словам, свидетельством этому стал недавний визит венесуэльского министра иностранных дел Хорхе Арреасы в Москву для участия в параде Победы. Захарова также подчеркнула, что между государствами налажено тесное взаимодействие в международных организациях, а также успешно реализуются совместные двусторонние проекты.

"За более чем два века богатой истории Венесуэла прошла путь обретения подлинной независимости, защиты национального суверенитета. Законное правительство Венесуэлы, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, продолжает отстаивать право своей страны на самоопределение", - заключила официальный представитель МИД РФ.