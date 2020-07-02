В МИД России поприветствовали формирование в Малайзии собственной позиции о крушении MH17

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Выход в свет книги писателя Махадзира Ибрагима о причинах гибели рейса MH17 свидетельствует о формировании в малайзийском обществе собственной позиции по этой трагедии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появление книги свидетельствует об усиливающемся стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Мы считаем, что последнее особенно важно, учитывая, как однобоко и ангажировано на Западе освещается эта трагедия", - сказала она.

Как отметила Захарова, в книге автор уделял особое внимание различным версиям крушения лайнера, а также мотивам, "в том числе не всегда явным, которые двигали теми или иными странами, участвовавшими в расследовании авиакатастрофы". "Например, США, как утверждает автор, используют трагедию для того, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России", - указала дипломат.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили четырех подозреваемых в причастности к инциденту, в том числе трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Процесс над ними проходит в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.