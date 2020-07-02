Спикер Палаты представителей Ливии прибыл в Москву

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент на востоке страны) Ливии Акила Салех прибыл в Москву, где в пятницу проведет встречи в МИД РФ и Совете Федерации. Об этом ТАСС сообщил в четверг дипломатический источник.

"Акила Салех прибыл в Москву. Планируются встречи в МИД РФ и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.

Ранее советник Салеха по СМИ Фатхи аль-Марими сообщил, что эта поездка организована на фоне непростой ситуации в Ливии как в политическом, так и военном плане, а также "в свете продолжающихся контактов между рядом региональных и международных держав с целью поиска путей прекращения огня и механизмов мирного урегулирования" на основе предложенной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в начале июня инициативы, получившей название "Каирская декларация", и результатов Берлинской конференции.