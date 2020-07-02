Эксперты выступают за расширение практики электронного голосования в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Практику использования электронной формы голосования в рамках разного рода выборов в РФ надо расширять, так как на это есть запрос в обществе. Такое мнение высказали эксперты на круглом столе в Фонде развития гражданского общества, который прошел в четверг по итогам общероссийского голосования.

"Электронное голосование - не дополнительная услуга, которую нужно внедрить, для многих людей это уже норма жизни. Поэтому, если исходить из клиентоориентированного подхода, то это государство должно предоставить всем гражданам возможность реализации их политических прав в удобной и доступной форме. Это доступная форма, она понятна всем", - заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он высказал мнение, что в этом вопросе нужно исходить не из потребности государства и каких-то технологических возможностей Центризбиркома, а из потребностей гражданина.

"Голосование онлайн - это будущее, которое уже пришло. Считаю, что очень уместно, чтобы это пошло в регионы", - сказал, в свою очередь, директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. Он выразил мнение, что электронное голосование будет очень востребовано для разного рода референдумных кампаний в регионах. Потуремский отметил, что это, в частности, позволит привлечь максимальное количество граждан к участию в решении каких-то важных вопросов, касающихся жизнедеятельности регионов.

Онлайн-голосование по поправкам в конституцию началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня, в нем принимали участие жители Москвы и Нижегородской области. С помощью системы дистанционного электронного голосования было выдано 1 107 648 бюллетеней.

Как заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью передаче "Время покажет" на Первом канале в четверг, ЦИК интенсифицирует работу по внедрению технологии дистанционного электронного голосования в субъектах РФ, поскольку на него существует большой запрос в обществе. Электронное голосование будет вводиться не вместо традиционного голосования, а наряду с ним, чтобы у голосующих был выбор.