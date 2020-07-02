В Совфед поступило из регионов более 500 поправок в проект Процессуального КоАП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Региональные органы власти направили в Совет Федерации более 500 предложений для включения в проект Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях (ПКоАП), который в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. Как сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, все предложения будут обобщены и направлены в Министерство юстиции для изучения.

"Наряду с безусловными позитивными новшествами в нем, как и в любом законопроекте, имеются дискуссионные моменты и недоработки, которые требуют обсуждения и уточнения формулировок. На сегодня в наш комитет поступило более 500 таких поправок от региональных законодательных и исполнительных органов власти, а также образовательных организаций. Все они обобщены, с учетом сегодняшнего обсуждения выступлений докладчиков мы сформируем их полный перечень и направим в Минюст для изучения", - сказала Рукавишникова на семинаре-совещании, посвященном проекту ПКоАП.

Она обратила внимание на несколько положений, которые нуждаются в доработке. "В проекте неоднократно используются категории "близкие родственники" и "родственники". При этом особое юридическое значение эти категории имеют для статей об основаниях отвода участников производства по делу, прокуроров, судей и иных субъектов административной юрисдикции, рассматривающих дело, в случае, если они состоят в родственных отношениях с участниками производства по делу об административном правонарушении. При этом содержание этих родственных отношений не раскрывается", - сказала сенатор.

Она уточнила, что по Семейному кодексу РФ супруги не являются родственниками, в связи с чем отношения супружества выпадают из перечня оснований для отводов. "В связи с этим предлагается устранить в проекте этот пробел, распространив норму об отводах на супругов", - отметила она.

Кроме того, по словам сенатора, необходимо упростить предлагаемое проектом положение, касающееся расширения перечня правонарушений, по которым возможна оплата административного штрафа со скидкой в 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления. "Конструкцию необходимо упростить, четко прописав правила уплаты административного штрафа в половинном размере, а также учесть то, что эта статья вводит новеллу - возможность уплаты административного штрафа любым лицом, а не только привлеченным к ответственности, что сейчас не учтено в правилах уплаты административного штрафа за нарушение таможенных правил", - отметила Рукавишникова.

В целом парламентарий считает принятие этого кодекса прогрессивным шагом, "направленным на совершенствование процессуального механизма привлечения к административной ответственности, укрепление гарантий защиты личности, прав и свобод граждан и организаций, обеспечения законности и справедливости принятого по делу решения".

О проектах кодексов

В середине июня Минюст опубликовал проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях на портале regulation.gov.ru для повторного публичного обсуждения. В конце мая для повторного обсуждения был размещен на сайте и проект нового КоАП, первая редакция которого была подвергнута жесткой критике со стороны парламентариев за предусмотренное ею кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к административной ответственности.

Сроки внесения кодексов на рассмотрение парламента пока не известны, однако в Совфеде ранее выразили надежду, что оба документа будут внесены в Госдуму до сентября и приняты до конца 2020 года.