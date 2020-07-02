Выборы губернатора на Кубани могут провести по аналогии с голосованием по Конституции РФ

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассмотрят возможность проведения выборов губернатора, которые состоятся 13 сентября, на протяжении нескольких дней и с применением технологии придомового голосования, по аналогии с проведением голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом в ходе заседания краевой избирательной комиссии заявил ее председатель Алексей Черненко.

"Я полагаю, что эти формы [голосования] в различных интерпретациях, конечно, имеют право на существование", - сказал Черненко, отвечая на вопрос о том, применима ли форма голосования в течение нескольких дней к выборам губернатора края.

По его словам, форма голосования, которая применялась при голосовании по поправкам к конституции, максимально удобна и безопасна для избирателя, она "в разы снижает риски распространения болезней, эта форма максимально удобна" для избирателя, отметил он. Кроме того, участок на придомовой территории является гарантией информирования избирателей.

Черненко добавил, что в случае, если такая форма будет применима, возможно сокращение недели голосования до трех дней. В настоящее время уже ведется обсуждение среди экспертов по вопросу организации данной формы голосования.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.