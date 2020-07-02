Мишустин назначил Решетникова главой оргкомитета по празднованию 200-летия Черкесска

ЧЕРКЕССК, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2025 году 200-летия Черкесска в Карачаево-Черкесии министра экономического развития Максима Решетникова. Распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия основания города Черкесска: министр экономического развития РФ Решетников Максим Геннадьевич - председатель организационного комитета", - говорится в документе.

В состав оргкомитета также вошли глава республики Рашид Темрезов, мэр Черкесска Алексей Баскаев, председатель правительства КЧР Аслан Озов и постоянный представитель КЧР при президенте РФ Мадина Гогова.

Мишустин также внес изменения в состав оргкомитета празднования 100-летия автономии Карачаево-Черкесии, которое будет отмечаться в 2022 году. В список включен министр экономического развития РФ Максим Решетников, замминистра науки и высшего образования России Алексей Медведев, зампредседателя правительства республики Анзор Эркенов, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года совместно отмечаются 7 сентября. В прошлом году Черкесск отметил 194-ю годовщину основания. Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года, в 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года. В республике проживают около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.