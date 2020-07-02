Захарова сравнила сообщения о России и талибах с голливудским блокбастером

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сообщения о том, что Россия якобы побуждала боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) убивать американских военнослужащих, напоминают голливудский блокбастер. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" .

"Я абсолютна согласна с оценкой, что это блокбастер, и что лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания, мне кажется, политической кампании в США. Но почему вы считаете это какой-то новостью? Пересмотрите фильм "Хвост виляет собакой", посмотрите, как обеспечиваются политические избирательные кампании в США, как раз за счет сценаристов, голливудских режиссеров. Все сходится. Так происходит много лет", - отметила дипломат.

По ее мнению, "это одна из этих же историй, это часть внутриполитической борьбы в США". "Время до выборов, по их меркам, не так много, нужно давить на газ, давить на все кнопки, что они и делают, - продолжила Захарова. - Есть факт фальшивки, очередного вброса, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами, возможно, американскими политиками. Ну, может быть, это гибридная история. Вот такая грубая фальшивка".

Газета The New York Times разместила 26 июня на своих страницах утверждение, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало талибов совершать нападения на солдат и офицеров международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня назвал это ложью и "абсолютной уткой". МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал на своей странице в Twitter, что американская разведка признала недостоверными сведения о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.