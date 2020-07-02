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Захарова заявила, что США не следует вмешиваться во внутренние дела других стран

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. США не нужно вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Не надо вмешиваться во внутренние дела других государств, это раз. Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную, это два. Третье, будете вмешиваться - сами туда же и попадете", - сказала она, комментируя заявления главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус про обеспокоенность США некими сообщениями о нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.

Теги
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