Путин встретится с рабочей группой, готовившей поправки к конституции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"Да, я подтверждаю. Такая встреча состоится", - ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь идет об итоговом заседании этой рабочей группы, которая была создана указом президента РФ 15 января. Как сообщил агентству ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, мероприятие в пятницу состоится в режиме видеоконференции, в нем будут принимать участие все члены рабочей группы.

Всего в составе рабочей группы 75 человек: законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели. Возглавляют группу три сопредседателя: глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

От послания до голосования

С инициативой внесения в основной закон ряда поправок Путин выступил в январе этого года в послании Федеральному собранию. Со специально созданной для обсуждения поправок рабочей группой глава государства встречался уже несколько раз: на следующий день после оглашения послания, а затем дважды в феврале. 1 июня состоялось рабочее совещание президента с руководством ЦИК и членами рабочей группы, по итогам встречи были определены новые даты общероссийского голосования (изначально оно было назначено на 22 апреля, но затем перенесено из-за ситуации с коронавирусом).

Сам закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации. Затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. При этом в законе было прямо указано, что поправки вступят в силу лишь в случае их поддержки гражданами, об этом же неоднократно говорил Путин. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

Путин 2 июля на заседании оргкомитета "Победа" обратился к гражданам России со словами благодарности за поддержку и доверие. Он отметил, что поправки направлены на совершенствование политической системы и закрепление социальных гарантий, а также на укрепление суверенитета и территориальной целостности страны, духовных, исторических и нравственных ценностей. По словам Путина, современная Россия "находится еще в стадии формирования, становления", многое пока сделано "на живую нитку", поэтому стране нужны внутренняя стабильность и время.

При этом глава государства отметил, что понимает и граждан, проголосовавших против. "У нас еще много нерешенных проблем, это правда", - сказал президент, подчеркнув, что власти должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее. Вместе с тем, говоря о голосовании подавляющего большинства россиян за поправки, Путин подчеркнул, что "так называемое расширенное правительство - от муниципалитетов до президента - обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей".

О поправках

В основной закон вносится в общей сложности 206 изменений. Они в том числе закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета, а также предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

В течение последних месяцев Путин неоднократно затрагивал тему поправок в ходе различных мероприятий и в обращениях к гражданам. В том числе глава государства выступил со специальным обращением 30 июня, накануне основного дня голосования, призвав россиян принять в нем участие. "Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу", - сказал тогда Путин.

Ранее президент также выражал уверенность, что принятие поправок, среди которых передача существенных полномочий от президента парламенту, будет шагом к постепенной демократизации российского общества.