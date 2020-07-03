"Известия": Минтруд готовит законопроект о контроле за грамотностью чиновников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты разрабатывает законопроект, который предполагает установление контроля за соблюдением российскими госслужащими норм русского языка. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ", - цитирует издание пресс-службу Минтруда.

В "Единой России" и ЛДПР газете сообщили, что смогут внимательно изучить и дать оценку проекту после его внесения в нижнюю палату парламента. В "Справедливой России" и КПРФ высказались о возможности поддержать законопроект.

Как сообщают "Известия", законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке РФ" разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина, которое глава государства дал на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку в ноябре 2019 года. В Минтруде уточнили, что законопроект планируется внести в Госдуму до 15 сентября текущего года, пишет издание.