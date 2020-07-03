Памфилова считает бесспорной легитимность голосования по конституции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ прошло свободно и максимально демократично, его итоги достоверны, а их легитимность бесспорна. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома, где подводятся итоги голосования.

"Голосование прошло максимально открыто, о чем свидетельствует беспрецедентное количество наблюдателей, безопасно со всех точек зрения, не только санитарно-эпидемиологической, мы также обеспечили безопасность во всех аспектах. У всех наших граждан была возможность свободно выразить свою волю таким образом и в такой форме, которую они предпочли, поскольку мы предложили довольно широкий спектр возможностей и по форме голосования, и по времени, по видам и по месту", - пояснила она.

По словам Памфиловой, голосование прошло "максимально демократично", о чем свидетельствует в том числе тот факт, что в избирательных комиссиях, а также в качестве наблюдателей работали представители самых разных политических сил. "Сама по себе процедура проведения голосования есть выражение прямой демократии", - добавила председатель Центризбиркома.

"Как итог мы можем с вами констатировать, что данные голосования достоверны, легитимность итогов голосования бесспорна", - подчеркнула Памфилова.

ЦИК РФ на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.