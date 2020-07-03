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Голосование по поправкам в конституцию
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ЦИК утвердил итоги голосования по конституции. Поправки поддержали 77,92% россиян

Против изменений в основной закон высказались 21,27% проголосовавших
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

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Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

"Вашему вниманию предлагается проект постановления ЦИК РФ по результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ. Согласно ему, изменения в конституцию РФ, предусмотренные статьей 1 закона РФ о поправке к конституции РФ, за которые проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. За принятие постановления проголосовали все члены комиссии.

Глава ЦИК отметила, что всего в списки участников голосования были включены 109 190 337 россиян. "В голосовании приняли участие 74 215 555 участников голосования, это 67,97%", - сказала Памфилова, добавив, что поправки поддержали 57 747 288 граждан РФ.

"Отказались от подписания протоколов лишь два члена комиссий от КПРФ: в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе... В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, 11 из которых от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях и не препятствовали этим членам комиссий голосовать за подписание протокола", - подчеркнула глава ЦИК.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

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