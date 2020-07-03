Матвиенко заявила, что кризис в Ливии надо решать путем переговоров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия уверена, что кризис в Ливии надо решать только посредством переговоров заинтересованных сторон, заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в Москве со спикером Палаты представителей (избранного постоянного парламента) Ливии Акилой Салехом.

"Нам импонирует ваша принципиальность относительно путей разрешения ливийского кризиса. Хочу заметить, что мы так же, как и вы, твердо уверены, что ситуацию необходимо решать только мирным путем, через переговоры всех заинтересованных сторон. Считаем, что нет альтернативы политическому решению ливийского кризиса", - сказала Матвиенко.