Козак прилетел в Берлин на встречу политических советников стран "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Берлин, где он примет участие во встрече политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

Источник в российской делегации отметил, что предметом встречи станет широкий круг вопросов по реализации минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции после трехлетнего перерыва впервые прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивалось, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате. Также они выступили за разведение сил на дополнительных участках линии соприкосновения в зоне конфликта и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. При этом лидеры стран "нормандской четверки" договорились продолжить дискуссию на высшем уровне через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта.

Однако до самого последнего времени не удавалось добиться результатов по тем шагам, которые были оговорены "нормандской четверкой" в Париже. В этих условиях российская сторона заявляла, что проведение нового саммита пока не имеет смысла.

Вместе с тем консультации на рабочем уровне продолжались. 12 мая политические советники лидеров стран "нормандской четверки" обсуждали ситуацию с безопасностью в Донбассе и пути достижения устойчивого перемирия в регионе по телефону. Затем Берлин для консультаций посетил Дмитрий Козак, выразивший тогда надежду, что его встречи придадут дополнительный импульс переговорам и в нормандском формате, и в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины.

В начале июня в Германии побывала украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. А в середине минувшего месяца делегация высокопоставленных представителей Киева, среди которых был глава офиса президента Украины Андрей Ермак, посетила и Париж.