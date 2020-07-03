В Кремле ответили на иностранную критику поправок в конституцию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия не намерена принимать во внимание так называемые опасения других стран по поводу принятых поправок в Конституцию РФ.

Отвечая на вопросы журналистов в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок. "Но мы не готовы принимать их во внимание", - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права". "Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету, это никоим образом не противоречит международному праву", - убежден Песков. По его словам, "более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств". "Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание", - указал представитель Кремля.