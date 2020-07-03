Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения и международные дела

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече во Ржеве 30 июня, где был открыт памятник советскому солдату, обсудили двусторонние вопросы, тему интеграции и международные дела. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениям, действительно краткое общение состоялось: обсудили и двусторонние отношения, и интеграционные темы, и в целом обменялись мнениями о международных делах", - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю государственного праздника - Дня независимости. "Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - подчеркнул в поздравлении Путин. Он отметил, что отношения между Россией и Республикой Беларусь "развиваются в духе дружбы и союзничества", налажено продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.