Песков не упомянул каких-либо особых задач для глав регионов с низкой явкой на голосовании

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о каких-либо особых задачах для глав регионов, в которых на общероссийском голосовании были невысокие явка и процент одобрения поправок в конституцию.

"Главы регионов должны просто заниматься своей ежедневной работой, работать над развитием своих регионов, над реализацией общефедеральных планов с учетом региональной специфики", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед губернаторами тех субъектов Федерации, где были низкие показатели на голосовании.