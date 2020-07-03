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Голосование по поправкам в конституцию

Песков не упомянул каких-либо особых задач для глав регионов с низкой явкой на голосовании

Пресс-секретарь президента заявил, что "главы регионов должны просто заниматься своей ежедневной работой"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о каких-либо особых задачах для глав регионов, в которых на общероссийском голосовании были невысокие явка и процент одобрения поправок в конституцию.

"Главы регионов должны просто заниматься своей ежедневной работой, работать над развитием своих регионов, над реализацией общефедеральных планов с учетом региональной специфики", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед губернаторами тех субъектов Федерации, где были низкие показатели на голосовании.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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