Лавров заявил, что Россия возобновит деятельность посольства в Ливии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия приняла решение возобновить деятельность российского посольства в Ливии. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спикером Палаты представителей Ливии (избранного постоянного парламента на востоке страны) Акилой Салехом.

"Хотел бы проинформировать Вас о том, что мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на данном этапе возглавлять временный поверенный в делах Джамшед Болтаев, - сказал Лавров. - Он временно будет базироваться на территории Туниса. Но я хочу подчеркнуть, что в его функции входит представление России на всей территории Ливии".

Лавров заявил, что Россия приветствует шаги к возобновлению дипломатического присутствия Ливии в Дамаске.

Лавров обратил внимание, что восстановление присутствия арабских государств в Дамаске способствовало бы сирийскому урегулированию. "Этот процесс уже начался. Знаю, что и вы планируете совершить шаги в этом направлении, и мы это приветствуем", - сказал глава МИД РФ.

Палестино-израильское урегулирование

Лавров также сообщил, что Россия удовлетворена заявлением палестинских движений ФАТХ и ХАМАС о намерении отстаивать общие интересы на основе платформы Организации освобождения Палестины (ООП).

"Одним из ключевых вопросов, решение которого необходимо для успеха наших общих усилий, является восстановление палестинского единства. В этой связи мы с удовлетворением отметили вчера состоявшуюся совместную пресс-конференцию представителей ФАТХ и ХАМАС, в ходе которой было объявлено о решении совместно отстаивать интересы палестинского государства на основе платформы Организации освобождения Палестины", - сказал Лавров.

Россия рассчитывает, что "все арабские представители" активно поддержат эту тенденцию, добавил глава МИД РФ. "Мы считаем, что сегодня как никогда востребованы усилия международного сообщества по созданию условия для незамедлительного возобновления, перезапуска прямых палестино-израильских переговоров под эгидой квартета международных посредников и с активным участием арабских государств", - отметил он.

Попрание международно-правовой основы палестино-израильского урегулирования "поставит крест на перспективах двухгосударственного решения и будет чревато самыми непредсказуемыми последствиями для безопасности во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки", заявил Лавров.