Постпред России призвал ОБСЕ оценить проявления неонацизма в Чехии

ВЕНА, 3 июля. /ТАСС/. Россия призывает Чехию соблюдать международные обязательства в сфере борьбы с неонацизмом и призывает структуры ОБСЕ дать событиями в этой стране оценку. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, текст речи которого распространило в пятницу постпредство РФ.

"Призываем чешские власти соблюдать международные обязательства, в том числе в сфере борьбы с расизмом и неонацизмом. Уже не удивляемся тому, что руководство Евросоюза замалчивает такие нарушения, как и в случае с рядом других членов ЕС. Призываем ОБСЕ и ее профильные структуры дать принципиальную оценку происходящему в Чехии", - подчеркнул Лукашевич.

Постпред обратил внимание ОБСЕ, что в Чехии в последние годы участились случаи проявления неонацизма, взят курс на преуменьшение освободительной роли Красной армии и героизацию пособников нацистов. Так, в 2017 году под предлогом реконструкции в Праге со Староместской ратуши была демонтирована мемориальная доска, установленная там в честь освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта. В августе 2019 года было официально заявлено об отказе городских властей сохранять доску на здании ратуши. Затем началась кампания по очернению личности маршала Советского Союза Ивана Конева, памятник которому в итоге был демонтирован в этом году.

По словам Лукашевича, актам вандализма неоднократно подвергался памятник советским воинам у Пражского Градапра, надгробия на могилах советских солдат на Центральном Ольшанском кладбище, мемориал в городе Острава, мемориал павшим красноармейцам в городе Брно. "Ответственность за обе акции взяла на себя одна из наиболее активных организаций чешского неонацистского движения "Национальный и социальный фронт", - отметил российский дипломат.

Обязательства в ООН и ОБСЕ

"Вновь подчеркиваем недопустимость любых форм героизации нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем сооружения им памятников и проведения публичных демонстраций. Перечисленные действия не могут быть оправданы пробелами в законодательстве или якобы абсолютным характером некоторых прав и свобод, - заявил Лукашевич. - Необходимо предотвращать подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, что должно быть запрещено законом. Напоминаем, отсутствие эффективного противодействия подобным практикам несовместимо с обязательствами государств - членов ООН по ее уставу, не говоря уже о соответствующих обязательствах в рамках ОБСЕ".

Как особо подчеркнул Лукашевич, ненавистнические проявления в Чехии фиксируют и профильные правозащитные структуры ООН, в частности Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Так, в августе 2019 года комитет в своих Заключительных замечаниях по объединенным 12 и 13 периодическим докладам Чехии выразил обеспокоенность "распространением среди широких слоев населения, главным образом через интернет и социальные сети, расистских и ненавистнических идей, предрассудков и стереотипов в отношении групп меньшинств, в частности просителей убежища, беженцев, рома и евреев".

"Выражена обеспокоенность ролью средств массовой информации в распространении расистских стереотипов и предрассудков в отношении групп меньшинств, а также мигрантофобии". Перечисленные замечания подтверждают усугубление ситуации в этом государстве - участнике ОБСЕ, - сказал российский постпред. - Отсутствие должного противодействия со стороны властей Чехии проявлениям неонацизма и воинствующего национализма противоречит также обязательствам в рамках нашей организации".