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Голосование по поправкам в конституцию

Слуцкий: зарубежных экспертов на голосовании по поправкам нельзя назвать ангажированными

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что критика их оценок не имеет под собой оснований

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международных экспертов, наблюдавших за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ, нельзя назвать пророссийскими или ангажированными, поэтому критика их оценок не имеет под собой оснований. Об этом в пятницу на онлайн-брифинге заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Депутату был задан вопрос о ряде негативных зарубежных оценок, касающихся положительных отзывов зарубежных экспертов о голосовании. "Мы не сомневались, что различные платформы, единичные политики, какие-то фонды будут оспаривать в том числе и оценки международных экспертов, называть их заангажированными. Но, если посмотреть на состав международных экспертов, то их никак заведомо пророссийскими и заангажированными не назовешь, поэтому это достаточно слабая попытка", - сказал Слуцкий.

Депутат также заметил, что сами критики "ослабляют свою платформу, вбрасывая аргументы, которые ничем не подкреплены, от этого результат [голосования] становится еще более убедительным". Слуцкий также выразил уверенность в том, что другие страны будут перенимать российский опыт при проведении у себя выборов и референдумов.

ЦИК РФ на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

Как сообщила ранее секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, на участках при проведении общероссийского голосования присутствовали около 50 международных экспертов.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичГолосование по поправкам в конституцию
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