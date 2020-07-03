Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок в конституцию - 4 июля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Как подводили итоги голосования по поправкам в Конституцию России

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"Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года", - говорится в тексте указа.

Тем же указом глава государства распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками. "Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)", - говорится в документе.

Согласно ранее подписанному президентом закону о поправках к конституции, официальное опубликование должно состояться "незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования".

Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что поправки в основной закон вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на общероссийском голосовании.