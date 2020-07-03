Путин оценил итоги голосования по поправкам к конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что для удобства и безопасности во время голосования по поправкам к конституции было сделано все необходимое.

"В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Он заявил, что законодательство России должно полностью соответствовать обновленной конституции. Путин назвал качественное развитие всей законодательной базы страны следующей после принятия поправок задачей. "Она [законодательная база] должна полностью соответствовать обновленной конституции", - сказал глава государства.