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Голосование по поправкам в конституцию
Обновлено 

Путин оценил итоги голосования по поправкам к конституции

Как заявил президент, было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и безопасной

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что для удобства и безопасности во время голосования по поправкам к конституции было сделано все необходимое.

"В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Он заявил, что законодательство России должно полностью соответствовать обновленной конституции. Путин назвал качественное развитие всей законодательной базы страны следующей после принятия поправок задачей. "Она [законодательная база] должна полностью соответствовать обновленной конституции", - сказал глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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