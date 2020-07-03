Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с Днем независимости республики, который отмечается 3 июля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

"Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В Российской Федерации дорожат тем, что граждане Республики Беларусь разделяют чувство гордости за наше общее прошлое, настроены на тесное и продуктивное взаимодействие в будущем", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, бережное отношение к "славным традициям истории" позволит сохранить национальную идентичность и приумножить нравственные и культурные ценности. Матвиенко выступила за укрепление уз дружбы между народами России и Белоруссии, расширение двустороннего стратегического партнерства и сотрудничества, в том числе по линии парламентов двух стран.

Она также направила поздравительные телеграммы председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко.