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Голосование по поправкам в конституцию

Путин: запрет на отчуждение от России важен для целого ряда "чувствительных территорий"

Как заявил президент, предложения рабочей группы, готовившей изменения в основной закон, точно совпали с ожиданиями людей
'ТАСС/Ruptly'

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Принятие поправки о запрете на отчуждение части территории России важно для целого ряда регионов страны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в основной закон.

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"Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей", - сказал Путин. В качестве примера он привел выдвинутую народным артистом РФ Владимиром Машковым инициативу о запрете на отчуждение территорий.

"Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича - о том, что эта поправка должна быть железобетонной - и установили в честь 67-й статьи конституции, где зафиксировано <...> это положение, железобетонный памятный знак", - сказал Путин.

"Надо сказать, что это касается не одной-двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России", - заметил президент РФ.

Ранее сообщалось, что на центральной площади Южно-Курильска была размещена плита с табличкой, на которой выбит текст поправки о нерушимости российских границ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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