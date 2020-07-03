Путин: люди в "Городах трудовой доблести" совершили настоящее чудо

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает настоящим чудом то, что советские люди смогли сделать на производствах в тылу во время Великой Отечественной войны.

"В данном случае речь идет о наших отцах, наших дедушках, бабушках, которые, не покладая рук, не жалея себя, создавали практически новое производство на новом месте, так и было, люди прямо там умирали, в этой грязи, когда ставили заводы", - сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. "И через полтора года Советский Союз уже начал выпускать больше военной техники, чем Германия и все ее сателлиты", - подчеркнул Путин.

"Это просто чудо! И это чудо было реализовано руками, талантом наших предшественников", - уверен президент.

По его мнению, 20 городов, которым было присвоено звание "Город трудовой доблести", "заслуживают того, чтобы это было отмечено по-серьезному и осталось бы в народной памяти навсегда".