Крашенинников: группа по конституции может быть площадкой для работы над законопроектами

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ может стать площадкой для дальнейшей работы над законопроектами, которые касаются поправок. Об этом в пятницу заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на встрече группы с президентом России Владимиром Путиным.

"Мне кажется, что наша группа может выступать эффективной площадкой для взаимодействия между ветвями власти, между регионами, муниципалитетами, институтами гражданского общества, решать те задачи и цели, которые предлагает нам новая конституция", - сказал депутат.

Крашенинников заметил, что, по оценкам группы, нужно будет изменить около 100 законов. "Мы их условно пока разделяем на сферы. Первая - это социальная, в том числе социальные гарантии, пенсии, пособия, поддержка института семьи, вопросы образования. Второе - это вопросы здравоохранения, наука и культура. Дальше организация единой публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах", - сказал он.

В четвертый блок, по его словам, входят вопросы обороны, безопасности, неприкосновенности территорий, в пятый - развитие предпринимательства, некоммерческой деятельности, гражданского общества. Глава комитета подчеркнул, что для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа всей системы публичной власти. "Члены рабочей группы с удовольствием продолжат свою работу", - резюмировал Крашенинников.

ЦИК РФ на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.