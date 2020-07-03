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Голосование по поправкам в конституцию
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Хабриева: после изменения конституции надо уточнить 650 законов и уставов регионов

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции отметила, что самые очевидные направления актуализации - региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Не менее 650 законов и уставов субъектов РФ нуждаются в корректировке и уточнении в связи с принятием поправок к конституции, сообщила в пятницу сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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"Изменениям должно подвергнуться не только федеральное законодательство, потому что должна перенастроиться вся правовая система, поскольку поправки затрагивают все уровни организации и функционирования публичной власти. По примерным подсчетам, если обратиться к законодательству субъектов, нужно уточнить, скорректировать не менее 650 уставов и законов субъектов РФ, из них 557 законов", - сказала Хабриева во время встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой.

Она добавила, что самые очевидные направления актуализации - региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления.

Говоря о блоке подзаконных актов, Хабриева отметила, что в связи с принятием поправок корректировки потребуют не менее 150 постановлений правительства РФ.

ЦИК РФ на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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